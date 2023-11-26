السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنظم برامج علمية للدعاة والأئمة في بنغلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش، الدورة العلمية التأهيلية في استخدم الوسائل الحديثة في الدعوة إلى الله، وكذلك الندوة العلمية في مهارات الحوار ومقابلة الجمهور، في العاصمة دكا، وتستهدف دعاة الملحقية وأئمة المساجد في دكا.

وقدَّم الملحق الديني المكلَّف مبارك بن عامق العنزي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لما توليه من خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، منوهًا بالدعم الذي تحظى به الملحقية من سفير المملكة العربية السعودية لدى بنغلاديش في إقامة البرامج والأنشطة الدعوية والتوعوية، مما يسهم في تيسير كافة أعمالها.