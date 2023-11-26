اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني في السعودية

بدأ الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، يومهم الأول في الفصل الدراسي الثاني والذي يمتد لمدة 90 يوما.

حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد 10 / 5 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 8 / 1444هـ.ويشمل الفصل الدراسي الجديد على عدد من الإجازات المطولة وإجازة يوم التأسيس والتي تكون في يوم 22 فبراير من كل عام.