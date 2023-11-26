السعودية | هيئة الإذاعة والتلفزيون: بدأنا استقبال طلبات المشاركة في معرض مستقبل الإعلام “فومكس”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون بدء استقبالها طلبات المشاركة في معرض مستقبل الإعلام “فومكس”، المصاحب لأعمال المنتدى السعودي للإعلام، الذي تنظمه الهيئة في الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المُقبل.

ويهدف المعرض، الذي يقام بنسخته الثانية، إلى استعراض مستجدات الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار، المرتبطين بمجال صناعة الإعلام، والمحتوى محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا.

وأوضحت الهيئة أن معرض “فومكس” يهدف أيضًا إلى مواكبة الإيقاع المتسارع للتحولات الإعلامية من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مختلف مجالات الإعلام على مستوى العالم.

وأشارت الهيئة إلى أن المعرض يُعد فرصة للشغوفين في مجالات الإعلام؛ إذ سيشهد إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة والنوعية، مضيفةً: “حرصنا في النسخة الثانية من معرض مستقبل الإعلام السعودي أن تكون نسخة شمولية بأنشطتها المتنوعة إيمانًا بأن الإعلام لم يعد مقتصرًا على المؤسسات، بل يجب أن يشمل الأفراد بما يتماشى مع المستجدات الرقمية وقدرة الفرد على إيصال رسالته عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

وبينت الهيئة أن استقبال طلبات المشاركة للعارضين متاح من خلال الرابط: https://fomexsa.com، مؤكدة أن المعرض سيضم نحو 200 عارض محلي وعالمي.

يذكر أن معرض مستقبل الإعلام “فومكس” يعد مناسبة مثالية للمساهمة في تشكيل مستقبل الإعلام وتعزيز التفكير الإبداعي والاستدامة، كما إنه منصة حية لتبادل الأفكار والمعرفة وبناء شراكات ناجحة تسهم في تطور أعمال الشركات والمؤسسات الإعلامية في محليًا وعالميًا.