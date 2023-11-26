شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة وتبييضها وإزالة التجاعيد والبُقع كنز رباني لبشرة نضرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سوف نقدم لك اليوم طريقة لصنع كريم طبيعي بسيط بالكولاجين في المنزل باستخدام مكونات طبيعية. *كولاجين طبيعي للبشرة مع بياض البيض: ـ خذ بياض بيضة واضغط عليها ليمونة وأضف قطع الخميرة الجاهزة للاستخدام.

ـ بعد إزالة كل شيء عن وجهك انتظري لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء. *كولاجين الزبادي: ـ اخلطي علبة زبادي مع ملعقة من نشا الذرة وملعقة عسل وملعقة علكة.

ـ بعد مزج الخليط جيدًا اغسل بشرتك ورطبها باستخدام بغسولك. ـ بعد قراءة الوصفة اجلسي لمدة نصف ساعة اغسلي بشرتكِ ثم رطبيها. ـ بعد أسبوعين كرر ذلك كل يوم لرؤية النتائج. *فوائد لبان الذكر للبشرة:

ـ يساعد على تقليل التجاعيد وإعادة تشكيل الوجه. ـ يسعى جاهدًا لإلقاء الضوء على البشرة وإضاءةها بشكل كبير. ـ يساهم في تمدد الجلد من خلال الكولاجين الطبيعي.

ـ بدءًا من الاستخدام الأول هناك إضاءة كبيرة للبشرة *إرشادات يجب اتباعها للحفاظ على كولاجين الجلد: ـ يجب استهلاك كميات كبيرة من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة حيث يساعد ذلك الجسم على إنتاج الكولاجين.

ـ لحماية أنفسنا من أشعة الشمس الليلية التي تتسبب في فقدان الجلد للكولاجين يجب أن نستخدم واقٍ من الشمس كل يوم. ـ عمل تقشير يدعم تكوين الكولاجين. ـ تناول الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الأمينية والبرولين. *البرتقال: يعمل فيتامين سي الموجود في البرتقال على تفتيح البشرة كما أن الاستهلاك المنتظم لعصير البرتقال يعزز نسيج البشرة ويزيد من نعومتها. ـ يمكنك استخدام البرتقال بطريقتين مختلفتين للاستفادة من صفاته في هذا المجال: ـ لعمل معجون اخلطي ملعقتين صغيرتين مع عصير البرتقال ومسحوق الكركم. ضعي هذا القناع على بشرة وجهك قبل الذهاب إلى الفراش واغسليه في الصباح واستمري في القيام بذلك يوميًا للحصول على النتيجة المرجوة.

ـ لتحضير مسحوق البرتقال حمص البرتقال المقشر والمجفف واخلطه مع القليل من الحليب. ضعي هذا القناع على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ. إذا كنت تستخدم هذا القناع لتغطية عيوب الكلف بالوجه ، فسوف يجعلك تبدو أقل إشعاعاً ، ولكن مرة واحدة فقط كل أسبوعين. *قناع بالبيض بياض لنشا: ـ قناع خاص يحسن ليونة البشرة ويساعدك على التخلص من التجاعيد الزائدة مع تحسين لون بشرتك وتقليل المسام وحماية بشرتك من الطفح الجلدي.

ـ يُمزج بياض بيضة مع نصف ملعقة من النشا المطحونة وبضع قطرات من عصير الليمون ومكعبين من حساء الزبادي يجمع بين جميع المكونات تنطبق على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد.