شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فوائد خارقة لـ زيت الزيتون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يحتفي العالم اليوم في ال 26 من نوفمبر، باليوم العالمي لشجرة الزيتون، يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من المغذيات النباتية الصحية التي تسمى المواد الكيميائية النباتية التي قد تساعد في مكافحة السرطان وأمراض القلب، لذا، للحصول على أقصى استفادة من زيت الزيتون، استخدم زيت الزيتون الصافي.



يعزز صحة القلب

أظهرت دراسات كبيرة أنه عندما تحصل على المزيد من زيت الزيتون البكر الممتاز في نظامك الغذائي، فإنك تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، تساعد المركبات النشطة الموجودة في زيت الزيتون الصافي على خفض ضغط الدم والحفاظ على الشرايين من التصلب.

يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

إن استبدال الدهون الأقل صحية بزيت الزيتون في وصفاتك قد يقلل من فرص إصابتك بالسكتة الدماغية بنسبة تزيد عن 40%.

يحارب الالتهابات

يؤدي الالتهاب في جسمك إلى الإصابة بأمراض مزمنة، يمكن لبعض مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون الصافي أن تقلل الالتهاب في جسمك بنفس الطريقة التي تعمل بها الأدوية مثل الإيبوبروفين، حمض الأوليك الموجود في زيت الزيتون مضاد للالتهابات أيضًا.

المصدر webmd

