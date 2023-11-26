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إجراء أول عملية بالمنظار الجراحي بمستشفى بدر العام بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - أجريت بمستشفى بدر العام بالمدينة المنورة أول عملية ناجحة باستخدام المنظار الجراحي، لمريض كان يعاني آلاماً مزمنة في البطن.

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحّي، أن المريض خضع لفحص طبي بالموجات الصوتية، أظهرت وجود التهاب مزمن وحصوات في المرارة، ما استدعى إجراء عملية جراحية بواسطة المنظار لاستئصال المرارة، تكلّلت بالنجاح.

وبين أن هذه العملية تعدّ الأولى التي يجريها الأطباء بالمستشفى، بعد دعمه مؤخراً بجهاز المنظار الجراحي، ما يتيح إجراء العمليات الجراحية في مختلف التخصصات بأقل تأثير جراحي على جسد المريض، إضافة إلى تقليص قوائم الانتظار في المنشآت الصحية الطرفية التي تتبع لمحافظة بدر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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