شكرا لمتابعة خبر عن إجراء أول عملية بالمنظار الجراحي بمستشفى بدر العام بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجريت بمستشفى بدر العام بالمدينة المنورة أول عملية ناجحة باستخدام المنظار الجراحي، لمريض كان يعاني آلاماً مزمنة في البطن.

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحّي، أن المريض خضع لفحص طبي بالموجات الصوتية، أظهرت وجود التهاب مزمن وحصوات في المرارة، ما استدعى إجراء عملية جراحية بواسطة المنظار لاستئصال المرارة، تكلّلت بالنجاح.

وبين أن هذه العملية تعدّ الأولى التي يجريها الأطباء بالمستشفى، بعد دعمه مؤخراً بجهاز المنظار الجراحي، ما يتيح إجراء العمليات الجراحية في مختلف التخصصات بأقل تأثير جراحي على جسد المريض، إضافة إلى تقليص قوائم الانتظار في المنشآت الصحية الطرفية التي تتبع لمحافظة بدر.