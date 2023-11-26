شكرا لمتابعة خبر عن بدء استقبال طلبات المشاركة في معرض مستقبل الإعلام فومكس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الأحد عن بدء استقبالها طلبات المشاركة في معرض مستقبل الإعلام “فومكس”، المصاحب لأعمال المنتدى السعودي للإعلام، الذي تنظمه الهيئة في الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المُقبل.

ويهدف المعرض، الذي يقام بنسخته الثانية، إلى استعراض مستجدات الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة؛ لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار، المرتبطين بمجال صناعة الإعلام، والمحتوى محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا.

وأشارت الهيئة، إلى أن معرض “فومكس” يهدف أيضًا إلى مواكبة الإيقاع المتسارع للتحولات الإعلامية من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مختلف مجالات الإعلام على مستوى العالم.

كما أفادت بأن المعرض يُعد فرصة للشغوفين في مجالات الإعلام؛ إذ سيشهد إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة والنوعية، وسيضم نحو 200 عارض محلي وعالمي، مؤكدةً حرصها في النسخة الثانية من معرض مستقبل الإعلام، أن تكون نسخة شمولية بأنشطتها المتنوعة إيمانًا منها بأن الإعلام لم يعد مقتصرًا على المؤسسات، بل يجب أن يشمل الأفراد بما يتماشى مع المستجدات الرقمية وقدرة الفرد على إيصال رسالته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولفتت الهيئة إلى أن استقبال طلبات المشاركة للعارضين متاح من خلال رابط الموقع .

والجدير بالذكر أن معرض مستقبل الإعلام “فومكس” يعد مناسبة مثالية للإسهام في تشكيل مستقبل الإعلام وتعزيز التفكير الإبداعي والاستدامة، كما أنها منصة حية لتبادل الأفكار والمعرفة وبناء شراكات ناجحة تسهم في تطور أعمال الشركات والمؤسسات الإعلامية محليًا وعالميًا.