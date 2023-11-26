انت الان تتابع أفراد طاقمها معظمهم عرب.. عطل ميكانيكي يغرق سفينة شحن في مياه "المتوسط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
26 نوفمبر 2023, 12:20 مساءً
أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم (الأحد)، غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر على متنها 14 شخصًا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس مع هبوب رياح قوية في المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان، بأن طاقم السفينة مؤلف من ثمانية مصريين وأربعة هنود وسوريين، فيما لم تصدر أي من دولهم بيانًا حول ذلك بعد، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن السفينة كانت محملة بشحنة من الملح.
وبينت أن السفينة غرقت على بعد 4,5 أميال بحرية جنوب غرب ليسبوس.
وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ تشارك فيها سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيات وفرقاطة تابعة للجيش.
من جهته، أوضح خفر السواحل اليوناني، أن جميع أفراد طاقمها المكون من 14 فردًا لا يزالون مفقودين، باستثناء واحد.
وأشار إلى أن السفينة "رابتور" التي ترفع علم جزر القمر أبحرت من ميناء الدخيلة بالإسكندرية في مصر في طريقها إلى إسطنبول، عندما أبلغت عن عطل ميكانيكي ووجهت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح اليوم.
وأشار إلى أنه أنقذ فرد واحد تم نقله بطائرة هليكوبتر وسط رياح عاتية.
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