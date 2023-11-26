رغم الهدنة .. إسرائيل تقتل مزارعاً وتصيب آخر وسط غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم (الأحد)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت مزارعًا فلسطينياً وأصابت آخر، وسط غزة.

وأوضحت الجمعية عبر "فيسبوك" أنه رغم دخول الهدنة الإنسانية المطبقة بين إسرائيل وحركة حماس يومها الثالث، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزارعين اثنين شرقي مخيم المغازي، مما أسفر عن استشهاد أحدهما وإصابة الآخر.

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