انت الان تتابع حالة نادرة.. "ولادة تبوك" تنقذ مريضة من "حمل" ملتصق بجرح عملية قيصرية سابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 12:40 مساءً

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي التابعين للتجمع الصحي بمنطقة تبوك من إنقاذ حياة مريضة في العقد الثالث من العمر كانت تعاني من آلام أسفل البطن حيث خضعت إلى الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين من خلالها وجود حمل غير صحي ملتصق في جرح العملية القيصرية السابقة. وأوضح الفريق الطبي أنه تم تشخيص الحالة عن طريق الأشعة فوق الصوتية للرحم، وتبين وجود حمل غير صحي ملتصق في جرح العملية القيصرية السابقة ويتم علاجه بصورة جذرية عن طريق العملية الجراحية بإزالة الجزء السفلي من الرحم ولكن بوجود نسبة خطورة عالية. وأكّد الفريق الطبي أن الحالة عُولجت عن طريق الحقن المباشر داخل الرحم بالعلاج الكيميائي بواسطة الأشعة التداخلية دون أي إجراء جراحي للبطن، حيث تعد أول حالة علاج الحمل غير صحي داخل المستشفى وهذا الإجراء أمن بنسبة كبيرة وبنسبة نجاح عالية، واستغرق إجراء التدخل الطبي للمريضة أكثر من 20 دقيقة تكللت بالنجاح -ولله الحمد-. وبيّن الفريق الطبي أن هذه الحالة تعد نادرة الحدوث، حيث إن نسبة حدوثها تكون 0.05%.

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