انت الان تتابع "العدل": 770 ألف عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 12:45 مساءً

كشفت وزارة العدل، عن إجراء نحو 770 ألف عملية توثيقية من خلال كتابة العدل الافتراضية، منذ بداية العام الجاري 2023. وأوضحت الوزارة، أن كتابة العدل الافتراضية، تتيح الاستفادة من خدمات التوثيق عن بُعد بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المرافق العدلية؛ ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين. وأشارت الوزارة إلى أن كتابة العدل الافتراضية، تهدف إلى حوكمة الإجراءات، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات التوثيقية، وتحسين تجربة المستفيد، بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة. وبينت أن كتابة العدل الافتراضية تستهدف الأفراد والمنشآت؛ حيث تتيح لهم إنجاز الخدمات المتعلقة بالوكالات، والإقرارات، والعقارات، والحالات الاجتماعية، في إجراءات رقمية بالكامل. وأفادت الوزارة أن الاستفادة من خدمات التوثيق عبر كتابة العدل الافتراضية، يتم من خلال الدخول على منصة ناجز Najiz.sa، والانتقال إلى خدمات التوثيق، واختيار كتابة العدل الافتراضية، ثم تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله؛ ليتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص، ومصادقة الأطراف على النموذج من خلال رمز التحقق المرسل عبر "أبشر". وأكدت الوزارة أن خدمة كتابة العدل الافتراضية، تأتي ضمن جهود وزارة العدل لاستكمال منظومة التحول الرقمي لخدماتها؛ لمواكبة رؤية السعودية 2030، وتعزيز جودة الحياة للمستفيدين.

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