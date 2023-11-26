انت الان تتابع المدينة المنورة.. "البيئة" تؤكد جاهزية سدود المنطقة تزامنًا مع "الأمطار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة جاهزية الأودية والسدود، ووجود الطواقم الفنية وفرق التشغيل والصيانة ميدانيًا، والمتابعة المستمرة لتقارير الحالة المناخية التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد تزامنًا مع الحالات المطرية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح مدير الفرع المهندس أيمن السيد أن كميات السيول الواردة خلال الحالات المطرية في الشهر الماضي بمنطقة المدينة المنورة تجاوزت 5.7 مليون م3، استقبلتها سدود المنطقة البالغة (39) سدًّا، حيث سال أكثر من عشرة سدود من أبرزها: سد الصلحانية، وحظوظا، والعقيق الأعلى، وأجثلية، وأحامر، وسد ملل.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة لبوابات السدود والمحابس وصافرات الإنذار، بدأت منذ وقت مبكر، بجانب التأكد من عدم وجود عوائق أو رسوبيات ومخلفات قد تعيق تصريف السيل من السد وبطون مجرى الوادي، مشيرًا إلى إجراء الاختبارات لجميع الأجهزة التحذيرية التي تعمل بنظام "الرصد" المركبة على معظم السدود، وأجهزة قياس التغيرات الفيزيائية والإنشائية على السد، إضافة إلى جاهزية أنابيب التصريف، وآبار تخفيف الضغوط على أساسات السد.