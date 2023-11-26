تراند اليوم : قابلهما صدفة على الطريق.. شاهد.. مواطن يستضيف رحالين من ‎روسيا بعدما داهمتهما الأمطار قرب رفحاء

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن عبد العزيز الثنيان، تفاصيل استضافته رحالين اثنين من روسيا بعدما داهمتهما الأمطار قرب محافظة رفحاء أثناء رحلتهما سيرا على الأقدام من أبوظبي باتجاه العلا.

وقال الثنيان خلال لقاء مع "العربية"، إنه يعيش في رفحاء ويعمل في الشرقية، وأثناء عودته من العمل لقضاء إجازته، تصادف هطول أمطار غزيرة، ووجد شخصين يقفان على جانب الطريق، وطلبا منه توصيلهما إلى رفحاء. لافتا إلى أنهما رحالة يسيران على الأقدام.

وأشار إلى أنه استضافهما في مخيم ، وقدم لهما العشاء، وناما داخل المخيم.

وقال سائح روسي: " اسمي رومان من روسيا وأسافر مع صديقي مارك"، مشيرا إلى أنهما سافرا من روسيا إلى أبوظبي وذهبا عن طريق البر إلى رفحاء، وسيكملان رحلتهما إلى حائل والعلا.