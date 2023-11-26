تراند اليوم : شاهد: عامل عراقي ينفجر غاضباً بعد طرده مع زملائه العراقيين واستبدالهم بإيرانيين

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، قيام شركة نفط عراقية بطرد العمال العراقيين من الحقول التابعة لها، واستبدالهم بعمال إيرانيين.

وأظهر مقطع الفيديو جلوس عشرات العمال العراقيين داخل حافلة نقل ركاب، بينما انفجر أحدهم غاضباً وكشف ما حدث معهم، من شركة النفط العراقية.

وقال أحد العمال خلال الفيديو: "طردوا كل الكادر والعمال وجابوا إيرانيين، وفي الانتخابات تطلبوا منا ننتخبكم، لا أحد يراسلني من جماعة الانتخابات".

وتابع: "صار لي سنتين قاعد في البيت، ويجي إيراني خايس ابن خايس، بايقين الدين، أنا كرهت الإسلام كله من وراهم، وكل واحد فيهم يريد مصلحته".