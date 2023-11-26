تراند اليوم : "عاصر حكم الملك عبد العزيز".. شاهد.. قصة مواطن عمره أكثر من 100 عام ولم يتزوج ويعيش وحيدا في جبال هروب

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يدعى "جابر المجهلي"، يبلغ من العمر أكثر من 100 عام، لم يتزوج حتى الآن.

وعاصر المواطن حكم الملك عبد العزيز، ولكنه لم يتزوج حتى الآن، وليس لديه أسرة، ويعيش وحيدًا في بيوت حجرية قديمة، بجبال نعام في محافظة هروب.