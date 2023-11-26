شكرا لقرائتكم خبر عن "جدة صديقة لذوي الإعاقة".. انطلاق أعمال لجنة التقييم بمسابقة الوصول الشامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت لجنة تقييم المشاركين في مسابقة الوصول الشامل أعمال تقييم الشركات المتنافسة ضمن جائزة جدة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة في نسختها الثانية، والتي تنظمها شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة "قادرون" بالتعاون مع أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة قادرون، عمرو بن محمد خاشقجي، بأن ضمن جائزة جدة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة تسعى لتشجيع ودعم المنشآت على تطبيق معايير الوصول الشامل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا بأن الجائزة تشمل 3 أفرع وهي فرع المنشآت الصغيرة، وفرع المنشآت المتوسطة، وفرع المنشآت الكبيرة ممن لديهم سجل تجاري قائم، وحققوا المعايير الأدنى للمشاركة في المسابقة وفقا لاشتراطات معايير الدليل المبسط للوصول الشامل المعتمد من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

مجتمع مهيئ لذوي الإعاقة

وأشار خاشقجي إلى أن شبكة قادرون تسعى من خلال هذه المبادرة التنموية لأن تكون جدة مجتمعًا مهيئًا للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التزام المنشآت بتطبيق معايير الوصول الشامل، موضحا بأن مثل هذه المبادرات تساهم في الاستقرار الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمكنهم ودمجهم مع المجتمع، ودعم القطاعات المختلفة على تطبيق معايير الوصول الشامل وشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة .

وكشف رئيس مجلس إدارة قادرون بأن إعلان الفائزين في النسخة الثانية من جائزة جدة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة سيكون بالتزامن مع ملتقى جدة قادرون والذي سيقام يوم بعد الثلاثاء 28 نوفمبر الحالي بمركز المؤتمرات بجامعة جدة.