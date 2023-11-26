شكرا لمتابعة خبر عن جبل طلان بمحافظة الداير يخطف الأنظار بمشاهد مذهلة.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف جبل طلان بمحافظة الداير ببني مالك بمنطقة جازان، الأنظار بمشاهد مذهلة.

وظهر الجبل في صورة خلابة تبرز جمال الطبيعة التي تحيطه؛ حيث ظهرت الإنارة فوق الجبل البعيد في منظر جمالي يأسر القلوب.

وتعتبر قمة جبل طلان من أعلى القمم في منطقة جازان، حيث يرتفع نحو 2300 متر فوق مستوى سطح البحر وهو أحد المعالم الجغرافية والسياحية للمحافظة.

وتعدُّ الداير من أبرز المحافظات بمنطقة جازان جذبًا للسياح لتميزها بالإطلالات الرائعة والطبيعة الساحرة والجبال الخضراء الفاتنة ذات القمم شاهقة الارتفاع، كما أنها أكبر محافظات جازان الجبلية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالى مئة ألف نسمة يتوزعون في 420 قرية.