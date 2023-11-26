شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد الفتاة السعودية التي سكبت كوب القهوة على شابين تحرشا بها تكشف تفاصيل صادمة لما فعلاه معها والان مع التفاصيل الكاملة

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فتاة كشفت عن تفاصيل حادثة سكبها للقهوة على شخصين قاما بمضايقتها أثناء سيرها في الشارع العام وحسب تصريحاتها، فإنها تعرضت لتحرش من قبل الشخصين اللذين كانا يتبعانها بشكل مزعج أثناء مرورها في الشارع، وتوضح الشابة أنها قررت التصرف بقوة للدفاع عن نفسها، فاستخدمت فنجان القهوة الساخنة الذي كانت تحمله للرد على التحرش. قامت بسكب القهوة على الشخصين، مما أسفر عن إيقافهما عن مضايقتها، وتعبر الواقعة عن رد فعل قوي من الفتاة في مواجهة التحرش الذي يعاني منه الكثيرون، مما يسلط الضوء على أهمية تعزيز ثقافة الدفاع عن النفس والرفض القوي للتصرفات الضارة في المجتمع.

شاهد الفتاة السعودية التي سكبت كوب القهوة

توجهت الفتاة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع إكس، وكانت قد رافقتها مقطع فيديو، حيث قالت: “طبعًا أنا صاحبة هذا المقطع، وأنا اللتي قمت بسكب القهوة عليهم، وتحرشوا بنا أكثر من مرة، وعديتهم في المرات السابقة، ولكن هذه المرة قررت عدم تجاوزهم، ولو كان بإمكاني تقديم شكوى قانونية لفعلهم، ولكن أقل ما يمكن أن يحدث هو أن يتعرض وجوههم للفضيحة”.

وأضافت: “أتمنى عدم اتخاذ أقوال زائفة أو افتراءات ضدي. بشكل طبيعي، لا أرغب في إلحاق أي أذى لأي شخص ما، ولكن هؤلاء الأشخاص لا يستحقون سوى مواجهة مثل هذه التصرفات”.

يتناول الحادث الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر شابين في سيارة، حيث قامت الفتاة بسكب القهوة عليهم بعد تحرشهما بها.