تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان هذه المدن السعودية اليوم الاحد

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كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس اليوم، حيث أكد على استمرار فرصة هطول أمطار رعدية، تكون مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ويتوقع أن تشمل هذه الظروف الجوية عدة مناطق، مما يستدعي من السكان والمسافرين اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوخي الحذر أثناء التنقل. تعكس هذه التوقعات التغيرات الجوية المؤقتة التي تشهدها تلك المناطق، مما يبرز أهمية متابعة أخبار الطقس والتحديثات الصادرة عن الجهات الرسمية لضمان سلامة الجميع.

تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان هذه المدن

من المتوقع أيضًا أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع تشكل سحب ممطرة مصاحبة لرياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار، على بعض مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وفي هذا السياق، يُتوقع أيضًا تكوّن الضباب على بعض مناطق هذه المناطق، بالإضافة إلى أجزاء من المناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.

يشير ذلك إلى تعدد الظروف الجوية المتوقعة خلال اليوم، حيث ينبغي على الأفراد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع هذه التغيرات، والابتعاد عن القيادة في ظروف الضباب والرؤية المحدودة، مع مراعاة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الرياح النشطة والغبار.