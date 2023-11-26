"السديس" يعقد مؤتمرًا صحفيًّا غدًا بالمدينة المنورة للتعريف بدور رئاسة الشؤون الدينية

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محمد بن مسعود - الدمام - يعقد رئيسُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لقاءً إعلاميًّا بمكتبه في مبنى رئاسة الشؤون الدينية بالمدينة المنورة، غدًا الاثنين عند الساعة ٢ ظهرًا.

ويسلّط السديسُ فيه الضوءَ على دور رئاسة الشؤون الدينية واستراتيجياتها المستقبلية، وأهدافها، وآليات العمل وسبل تطويرها، ورسالة المسجد النبوي وسبل إثرائها، بما يخدم الإسلام والمسلمين عالميًّا، ويثري رحلة الزائرين إيمانيًّا.

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