"سرايا القدس" تعلن خوض مقاتليها في جنين اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي لساعات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 1:53 مساءً

أعلنت "سرايا القدس" اليوم الأحد، أن مقاتليها في جنين خاضوا لعدة ساعات اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محيط مخيم جنين. وجاء في بيان "سرايا القدس": "خاض مجاهدونا في كتيبة جنين بكل قوة واقتدار عملية تصدٍّ ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال التي تقدمت على عدة محاور في مخيم جنين والبلدات المجاورة". وأضاف البيان: "خاضوا اشتباكات مباشرة وحققوا الإصابات المؤكدة في صفوف العدو وأوقعوهم في سيل من النار و كمائن العبوات المتفجرة والناسفة، كما نفذ مجاهدونا بقوة الله عمليات تفجير لآليات عسكرية في حارة الدمج مما أدى إلى إخراجها من الخدمة". وأفادت مصادر محلية في وقت سابق اليوم بوقوع اشتباكات مسلحة بين المقاومة وجيش الاحتلال في مدينة جنين، تخللها إلقاء قنابل فلسطينية محلية الصنع. كما استهدفت القوات الإسرائيلية منزلاً داخل مخيم جنين ما أسفر عن وقوع قتيل و8 إصابات، ما يرفع عدد القتلى في مخيم جنين منذ أمس إلى 5.

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