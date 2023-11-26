انت الان تتابع تعرّض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم قبالة سوحل اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 2:01 مساءً

نُقل عن إعلام إسرائيلي، أنباء عن تعرض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم شنه مسلحون قبالة سواحل اليمن. وكانت القوات البحرية للحوثيين أكدت أنها ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية ضد السفن والمصالح الإسرائيلية حتي يتوقف العدوان على غزة. وأضافت أن عملياتها تستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها إسرائيليون.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم قبالة سوحل اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.