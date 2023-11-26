الرياض تستضيف عمومية اتحاد التضامن الإسلامي غدًا الاثنين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 2:37 مساءً

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، الجمعية العمومية الثانية عشرة لاتحاد التضامن الإسلامي، غدًا الاثنين؛ بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية في الدول الإسلامية الأعضاء الـ57. ويناقش الاجتماع، محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وتقرير الأمانة العامة عن الفترة مارس – نوفمبر 2023م، والتقارير المالية والإدارية، وتعديلات النظام الأساسي، وتمديد فترة مجلس الإدارة، واستضافة دورتي ألعاب التضامن الإسلامي، السادسة 2025م، والسابعة 2029م، والخطة الاستراتيجية للاتحاد. يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يترأس الاتحاد منذ عام 2019م، وشهد الاتحاد خلال فترته العديد من الأحداث والتطورات الرياضية، كان آخرها إقامة دورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي والتي استضافتها مدينة قونية التركية العام الماضي. وكانت آخر جمعية عمومية عُقدت للاتحاد، في مارس الماضي بمحافظة جدة.

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