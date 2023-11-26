انت الان تتابع مدرب النصر: مستعدون لمواجهة "بيرسبوليس" وأيضاً أفكر في مواجهة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 2:43 مساءً

شدد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب ‎النصر، على أن فريقه عمل كثيرًا للتجهيز لمباراته غدًا أمام بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا. وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "لقد لعبنا مباراة قبل يومين، واللاعبون لا يزالون في وضعية الاستشفاء ولكن لدينا الوقت للتجهيز للمباراة، فنحن نرغب في التأهل غدًا" . وتابع كاسترو حديثه: "نحن نعرف جيداً الفريق الخصم، فهو فريق قوي جدًا في الملعب ويتصدر الدوري الإيراني، ولكن نحن مستعدون لمباراة الغد". وأضاف المدرب قائلاً: "الآن لا يشغلني غير مباراة الغد، كذلك أفكر في مباراة الفريق أمام الهلال، مسؤوليتنا كمدربين أن نفكر في جميع المباريات حتى نهاية الموسم".

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