مصر تتسلّم قوائم الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيفرج عنهم اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - أفاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، بأن مصر تسلّمت قوائم بأسماء "13" إسرائيليًّا، و"39" فلسطينيًّا، سيُطلق سراحهم اليوم "الأحد"، ضمن الدفعة الثالثة لاتفاق الهدنة الذي توسّطت فيه مصر وقطر.

وذكر "رشوان" في بيان أن الهدنة تسير دون معوقات، وأن "120" شاحنة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة اليوم؛ منها شاحنتان للوقود، واثنتان لغاز الطهي.

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