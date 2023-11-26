تراند اليوم : نشرت فيديو مشينا لطفليها.. تفاصيل الحكم على البلوجر المصرية "هبة السيد"

صحيفة الخليج 365: قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون في القاهرة بمعاقبة، البلوجر هبة السيد صاحبة قناة (أم زياد)، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمة إلى المحكمة بتهمة إظهار أطفالها فى مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتھا بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما، وعرَّضت أخلاقهم للخطر. حسب "صدى البلد".

الجدير بالذكر كانت المتهمة نشرت مقطع فيديو فاضح تتحدث فيه عن مشاهدتها لابنها وابنتها في أوضاع مخلة على السرير ومشاهدتها أيضا لمحادثات بين ابنها وشخص آخر يتحدث فيه عن رغبته في إقامة علاقة معها.