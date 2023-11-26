شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرة" يوقع مذكرة تفاهم لتمكين المرأة اقتصاديًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم مع إحدى جهات القطاع الخاص، التي تقدم خدمات التوظيف ودعم المشاريع الصغيرة.

وذلك بهدف رفع مستوى معيشة المرأة والأسرة على حدٍ سواء لزيادة كفاءتهم الإنتاجية عبر تقديم العديد من البرامج التي تصب في صالح المرأة والمجتمع.

ومثَّل المجلس في التوقيع الأمين العام الدكتورة خليل آل خليل, في حين مثل جهة التوظيف سليمان صالح الطريفي.

تعزيز مكانة الأسرة

وتأتي المذكرة ضمن جهود المجلس في تعزيز مكانة الأسرة، وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في المجتمع وتحسين مستوى جودة حياتها.

وتستهدف دعم السيدات من أصحاب المهن الصغيرة والمشروعات الريادية وتفعيل مشاركتهم في جميع الأعمال لتحسين واستدامة دخلهم ومستوى معيشتهم، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقالت الدكتورة آل خليل إن الاتفاقية تسهم في تحقيق أهداف المجلس في عقد شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي بهدف تعزيز مكانة الأسرة، إضافة الى تحقيق مستهدفات إدارة المرأة بمجلس شؤون الأسرة في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا ومعرفيًا لضمان استدامة استقرارها المادي والأسري.