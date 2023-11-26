شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مناقشة فرص دعم مزارعي ومربي الماشية في خليص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، برامج الدعم لمربي الماشية بمحافظة خليص وضمان وصولها للمستفيدين والمستحقين لها.

ووقف الخليف على احتياجات مكتب الوزارة بمحافظة خليص والبرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية، والعمل على أن تصل لكل المستفيدين والمستحقين لها.

كما التقى خلال زيارته للمحافظة، محافظة خليص الأبيرقي، واستعرض ”الخليف“ بعض مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة، وبحث سبل دعمها في كل المجالات، مؤكدا سعي الوزارة إلى زيادة الاستثمار الزراعي بالمدينة الزراعية.

جولة في خليص

واطلع على منتزه خليص الوطني الذي يأتي على مساحة 18 مليون مترًا مربعًا مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية وناقش موقع محطة المعالجة الدائمة لزيادة مشاريع التشجير بالمحافظة.

وتفقد ”الخليف“ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة خليص، وكان في استقباله مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس انس بن مقبول البلادي، ومن ثم استعرض مع مديري الوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة، وناقش احتياجاتها، وتطرق إلى مناقشة اشياب المياه ونظام المياه الجديد.

وتضمنت الجولة الوقوف على أسواق الأعلاف والمواشي والمسلخ النموذجي وأسواق الخضروات والفواكه بالمحافظة، ووقف ”الخليف“ برفقة الوفد المرافق له على سد وادي خليص المرواني فهو من النوع السدود الركامية حيث يبلغ طول السد 570 متر وارتفاع السد 90 م من الاساسات و60 متر من صفر الوادي وارتفاع المفيض 53 م والسعة التخزينية للسد 183 مليون متر مكعب.

وقال الخليف: إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكل المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في المنطقة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها؛ ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

رافق ”الخليف“ فريق عمل مكون من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة.