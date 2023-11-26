انت الان تتابع لاعب النصر "وتافيو": سعيد بقدومي للمملكة وخوض تجربة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال "أوتافيو"، لاعب نادي النصر إنه كان يحمل فكرة جيدة عن المملكة العربية السعودية قبل انتقاله لنادي النصر، مؤكداً سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة.

جاء حديث اللاعب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بيرسيبوليس الإيراني، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتابع اللاعب: "حضرت إلى هنا بفكرة جيدة عن السعودية وعن نادي النصر، وفعلاً شاهدت ذلك بنفسي، سعيد جدًا بهذه التجربة وأشعر بحب الجماهير وشغفهم وأشكرهم على ذلك، وأتمنى أن أقدم ما يرضيهم".

وأضاف "أوتافيو": "المباراة صعبة، كما قال المدرب، ولكن نحن سندخل برغبة واضحة لتأكيد صدارتنا بالفوز ونثق بأنفسنا وبإعداد مدربنا".