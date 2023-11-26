وزير الداخلية يبحث مع السفير الإيراني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 3:03 مساءً

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مكتبه بالوزارة، اليوم، السفير الإيراني لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

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