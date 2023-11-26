منتدى الحدود الشمالية للاستثمار يناقش جهود مجالس الأعمال في تنشيط الاستثمارات بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 3:24 مساءً

يواصل منتدى الحدود الشمالية للاستثمار, جلساته الحوارية الذي تنظمه إمارة منطقة الحدود الشمالية واتحاد الغرف السعودية المقامة في نادي منسوبي وزارة الداخلية في مدينة عرعر بالحدود الشمالية. وتطرقت جلسة حوارية تحت عنوان "جهود مجالس الأعمال في تنشيط الاستثمارات بمنطقة الحدود الشمالية", بمشاركة وكيل المحافظ لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي بالهيئة العامة للتجارة الخارجية فواز بن رافعة، وعضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي العراقي الدكتور عبيد السبيعي، وعضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي الأردني عبدالرحمن الثبيتي، ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني أنس الفدا، إلى دور مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية في تنشيط الاستثمارات ودعم المستثمرين مع مراعاة المعايير الدولية. وأشاد المشاركون في الجلسة الحوارية, بالدور الذي تضطلع به مجالس الأعمال في تحقيق الإنجازات والمشاريع الإستراتيجية وتعميق العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات البينية وأكدوا, أهمية مثل هذه اللقاءات التي تسهم بدورها في تعزيز روابط التعاون في ظل وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في التبادل التجاري لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وأهدافها في تنويع المداخيل وزيادة التبادلات التجارية والشراكات في مختلف القطاعات. ودعا المشاركون جميع المستثمرين, إلى تبادل المعلومات والخبرات من خلال المشاركة الفعالة في المشاريع المتاحة وتفعيل الآليات التي تسهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري وتطوير آليات العمل المشترك، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وتهيئة الظروف الاستثمارية المناسبة، إلى جانب عقد فعاليات استثمارية مشتركة بشكل دوري لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتحفيز المستثمرين. وأشارت الجلسة, إلى ما حققته المملكة من قفزات نوعية في مؤشر التبادل التجاري لتحتل المراتب المتقدمة عالميًّا، منوهةً بما سخرته المملكة من إمكانات لتسهيل التبادل التجاري بين الدول سواءً كانت الفرص من داخل المملكة أو من خارجها.

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