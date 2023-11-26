تراند اليوم : شاهد.. امرأة تتفاجأ ب "شيء صادم" داخل الكاجو

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر عثور امرأة على دود داخل الكاجو.

وأبان الفيديو ، امرأة تضع أمامها كمية من مكسرات "الكاجو" وعندما قامت بفتح واحدة منها تبين وجود دودة.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت مغردة قائلة: "إيه مرة نسيته خارج الثلاجة ويوم جيت بأكله لقيت فيه دود". وقال مغرد :" يمكن الكاجو خربان".

وأضاف مغرد: "كل المكسرات تقريبا إذا تعرضت للرطوبة ولم يتم تحريكها وتهويتها بشكل صحيح تكون معرضة للتلف، لذلك الأفضل تحريكها بشكل مستمر أو شراء كميات قليلة أو وضع بعضها داخل الثلاجة".

وأشار مغرد إلى ضرورة فحص المكسرات قبل تناولها لأنها قد تسبب نزلة معوية خاصة للأطفال.