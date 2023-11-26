تراند اليوم : تفاصيل اختطاف سفينة تابعة لإسرائيل في خليج عدن

صحيفة الخليج 365 .. وكالات: قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، نقلًا عن مسؤول دفاعي أميركي، بأن سفينة مرتبطة بإسرائيل تعرضت للاختطاف في خليج عدن، في ثاني حادث من نوعه خلال أيام في المنطقة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر متطابقة بأن مهاجمين سيطروا على سفينة تبين أنها ناقلة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن، جنوبي اليمن.

وأضافت أن المسلحين سيطروا على سفينة تحمل اسم "سنترال باراك"، تديرها شركة "Zodiac Maritime" الدولية لإدارة السفن، وذلك وفقا ثلاثة مصادر من بينها الشركة المالكة نفسها.

وقالت الشركة التي تدير السفينة، في بيان لها، إن أولويتها الآن هي سلامة 22 شخصًا هم أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة، واصفة ما حدث بأنه "حادثة قرصنة مشتبه فيها".

وأضافت الشركة أن الطاقم يضم خليطًا من الجنسيات مثل البلغارية والهندية والجورجية والفلبينية، ويقودها قبطان تركي، وكانت تحمل على متنها "حمض الفسفوريك".

وطبقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن شركة "Zodiac Maritime" مقرها لندن، وهي جزء من مجموعة "Zodiac Group" التابعة للملياردير الإسرائيلي، إيال عوفر.

الجدير بالذكر، لم تعلن أي مجموعة أو جهة حتى الآن مسؤوليتها عن احتجاز سفينة سنترال باراك في خليج عدن.