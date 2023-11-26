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الدكتور الربيعة يناقش أوضاع غزة مع مبعوث الحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم الأحد، مبعوث الحكومة الألمانية الخاص للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط "دايكي بوتسل".

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ونوّهت دايكي بوتسل بمنجزات المركز الكبيرة في الميادين الإنسانية والإغاثية والتنموية و عمله الدؤوب لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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