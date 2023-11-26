شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يناقش أوضاع غزة مع مبعوث الحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم الأحد، مبعوث الحكومة الألمانية الخاص للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط "دايكي بوتسل".

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ونوّهت دايكي بوتسل بمنجزات المركز الكبيرة في الميادين الإنسانية والإغاثية والتنموية و عمله الدؤوب لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.