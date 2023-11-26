شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثون يقدمون تجارب سعودية ناجحة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم عدد من رواد الأعمال السعوديون تجارب وقصص نجاح ملهمة خلال اللقاء الإثرائي الذي نظمته المنصة السعودية، برعاية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، أمس، والذي شهد الكشف عن إبداعات محلية لافتة في ثقافة الإبداع والابتكار وصناعة الإعلام والمحتوى والطاقة المتجددة والتميز الرياضي، بحضور عدد من الأكاديميين ورجال الأعمال والمهتمين.

وأكد رئيس المنصة السعودية السيد حامد العطاس، أن لقاء "شغف ريادة الأعمال" الذي يأتي بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، يجسد واقعًا تعيشه المملكة، بعدما أصبحت ريادة الأعمال هي الطريق الأكثر تميزاً للنجاح، خصوصاً أن 80% من سوق العمل يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ورحب العطاس، بالمشاركين في أمسية ريادة الأعمال وأصحاب قصص النجاح الملهمة، مثمناً رعاية البنك ودعم أ. محمد باحويرث، لعرض قصص نجاح محلية تركت بصمة على الصعيد المحلي، لافتاً إلى أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه رواد الأعمال وإبراز قصص النجاح.

دعم رواد الأعمال

أشار ضابط مشاريع المعرفة والابتكار من البنك الإسلامي للتنمية، أ. أسامة خوجلي، إلى أنهم يعملون خلال سنوات طويلة على دعم رواد الأعمال، ويحاولون من خلال قنواتهم المتعددة وشبكتهم في دول العالم الإسلامي نشر قصص النجاح المهلمة التي تدفع الشباب إلى فتح مشاريع جديدة، والاستفادة من الإمكانات الموجودة في دول العالم الإسلامي3

وتطرقت الأستاذة لينه خالد آل معينا، رئيس مجلس إدارة شركة الكفاءات الوطنية الرياضية المالكة لنادي جدة يونايتد، إلى تجربة النادي في ريادة الأعمال عبر القطاع الرياضي، إذ بدأ في عام 2006 تحت مظلة وزارة التجارة، وساهم في تدريب عشرات الآلاف من البنات والشباب والأشبال، وفتح فروعاً في عدد من المدن المختلفة في المملكة.

وأوضحت أن رؤية المملكة 2030 كانت نقطة تحول للقطاع، حيث تعدت أهداف زيادة الممارسين في الرياضة من 13٪؜ ووصلت إلى 48% و فتحت أبواب التوظيف لأفواج من الشباب.

وسردت الأستاذة نوف نومان البشري، مالك ومؤسس شركة علوم الطاقة للتجارة، مسيرتها المهنية وقصة نجاحها، متحدثة عن تخصصها، حيث لم يكن هناك وظائف، ومع الاجتهاد وتوفيق الله أقامت شراكة مع أحد مراكز التدريب.

لفتت إلى أن شركتها الآن باتت مصنفة، حيث تعمل استشاري هندسي ونووي، ولديها مركز تدريب خاص بها معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتسعى للحصول على منجم ذهب.

وكرمت المنصة السعودية في نهاية الاحتفالية المتحدثين ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأ. محمد باحويرث وفريق التنظيم، والتقطت الصور الجماعية بالمناسبة.