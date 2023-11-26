شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة لم يخبرك بها أحد..بذور هذه الفاكهة تنظم مستوى السكر في الدم و تحفز إفراز الأنسولين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فوائد بذور العنب كثيرة ومن المعروف أن العنب فاكهة صيفية واسعة الانتشار، لذيذة الطعم، تنمو حباتها على شكل عناقيد، يتم قطافها في شهري تموز/يوليو، وآب/أغسطس. يختلف لون ثمار العنب باختلاف أصنافه، وتتراوح ألوانه بين الأسود، البنفسجي، الأزرق، الأخضر والأخضر المائل إلى الأبيض.

بذور العنب غنية بمضادات الأكسدة، هذا يجعلها فعالة في تنظيم ضغط الدم والحد من ارتفاعه في الدول العربية، تبدأ فوائد واستخدامات شجرة العنب منذ ظهور أوراقها، إذ يجري قطفها لصنع أطباق لذيذة منها. ثم يأتي موسم قطاف العنب لتناول ثماره، أو صنع مختلف الأطباق منه مثل دبس العنب والملبن، وهي من وسائل حفظ العنب لمواسم لاحقة.

ولكن الجزء المتبقي من العنب، يبدو أنه لا يقل أهمية عن كل ما سبق؛ فهناك فوائد بذور العنب وهي جمة يمكن الحصول عليها أيضًا، إذ أنها غنية بشكل كبير بمضادات الأكسدة، كما أنها غنية بالأحماض الأمينية مثل حمض الأولييك، حمض اللينولييك، حمض البالميتيك، إلى جانب فيتامينات C وE، والفينولات والستيرويدات.

ما هي فوائد بذور العنب؟

1- تنظيم ضغط الدم بذور العنب غنية بمضادات الأكسدة، هذا يجعلها فعالة في تنظيم ضغط الدم والحد من ارتفاعه.

2- تنظيم سكر الدم إن أكثر ما يشكل خطرًا حقيقيًا على مرضى السكري هو التذبذب في قراءات سكر الدم، وارتفاعها وانخفاضها المفاجئ.

والسكري مرض مزمن غير قابل للعلاج، لكن الهدف من تناول الأدوية عند مرضى السكري هو حمايتهم من تذبذب مستويات السكر في الدم وتنظيم قراءات السكر، لمحاكاة الحالة الطبيعية قدر الإمكان، وتجنب المضاعفات الخطيرة في الكلى والأعصاب والعيون، الناتجة عن عدم التحكم في سكر الدم.

بذور العنب لها هذه الفائدة التنظيمية العظيمة التي تحمي مرضى السكري من أن ينتهي بهم المطاف مصابين بالمضاعفات الخطيرة.

3- غنية بمضادات الأكسدة مستخلصات بذور العنب تعتبر مصدرًا غنيًا جدًا بمضادات الأكسدة، ومعظم فوائدها راجعة لهذا السبب. نحتاج جميعًا حتى لو اتبعنا نظامًا حياتيًا وغذائيًا صحيًا إلى تناول المزيد والمزيد من مضادات الأكسدة. نحن نحصل على الجذور الحرة من جميع المصادر التي تحيط بنا وبكميات أكبر من قدرة جسمنا على إدارتها.

من فوائد بذور العنب علاج البواسير الشرجية، لا سيما تلك الناتجة عن الإمساك المستمر، كما أنها فعالة في علاج آلام المفاصل

4- علاج لأمراض أخرى من فوائد بذور العنب علاج البواسير الشرجية، لا سيما تلك الناتجة عن الإمساك المستمر، كما أنها فعالة في علاج آلام المفاصل. تتوافر في الأسواق مستخلصات بذور العنب، ويتم الحصول عليها عن طريق تجفيف بذور العنب الأحمر الذي يصنع منه النبيذ، ثم طحنها.

مستخلصات بذور العنب آمنة إجمالًا، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية اتجاه العنب يجب ألا يتناولونها. مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم عليهم أن يستشيروا الطبيب قبل أن يتناولوا مستخلصات بذور العنب.

وتُظهر البيانات المأخوذة من الدراسة أيضا، أن تناول عصير البرتقال لمدة 12 أسبوعا، سواء كان مدعما بالهيسبريدين أم يحتوي على مستويات طبيعية من هذه المادة، قد يؤدي إلى انخفاض في الهوموسيستين في الدم، وهو مؤشر حيوي لأمراض القلب، فضلا عن تقليل الالتهاب.

ما هو ضغط الدم الانقباضي؟

يتم تسجيل ضغط الدم برقمين: الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى)، وهو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم. والضغط الانبساطي (الرقم الأدنى)، وهو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية. وكلاهما يقاس بالمليمترات من الزئبق (mmHg).

وتوضح هيئة الخدمات الصحية: "كدليل عام، يعد ارتفاعا في ضغط الدم عندما يصل القياس إلى 140/90 ملم زئبقي أو أعلى (أو 150/90 ملم زئبقي أو أعلى إذا كان عمرك يزيد عن 80 عاما)".

وأضافت الهيئة: "يعد ضغط الدم مثاليا عادة ما بين 90 / 60 ملم زئبقي و120 / 80 ملم زئبقي".

كما تشير الهيئة إلى أن ضغط الدم لدى كل شخص قد يكون مختلفا قليلا، و"ما يعد منخفضا أو مرتفعا بالنسبة لك قد يكون طبيعيا لشخص آخر". والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي إجراء اختبار ضغط الدم.

ويُنصح جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل.