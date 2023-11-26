شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو فاضح لفجر السعيد من بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

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وثقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مقطع فيديو يظهرها وهي ترقص داخل ممر مطار بغداد أثناء مغادرتها العراق، هذا الفيديو يعكس لحظة من الفرح والتسلية التي قررت الإعلامية مشاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من خلال هذا الفيديو قد تكون فجر السعيد تحاول إضفاء جو من المرح والإيجابية على تجربتها في العراق، وربما تعبر عن فرحها أو تقديرها للأوقات الجميلة التي قضتها هناك. الأمور مثل هذه قد تكون استراحة خفيفة تهدف إلى مشاركة جانب غير رسمي ومرح من حياة الشخص العام مع الجمهور.

فيديو فاضح لفجر السعيد من بغداد

وفي الفيديو، ظهرت فجر السعيد وهي ترتدي عباءة فوق تيشرت وبنطلون، حيث قامت بالرقص على الطريقة العراقية أثناء خروجها من المطار، وقد أرفقت الإعلامية الكويتية الفيديو بتعليق قالت فيه: “في ممر السعادة أثناء الخروج من بغداد الجميلة”.

يعكس هذا الفيديو لحظة من الفرح والتسلية، ويظهر تفاعل فجر السعيد بإيجابية مع الجو العام والأجواء في مطار بغداد، الرقص بطريقة عراقية قد يكون محاولة لتقديم لحظة فرح غير تقليدية وممتعة، والتي قد تكون جزءًا من تجربتها الإيجابية خلال زيارتها إلى العراق.