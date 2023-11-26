انت الان تتابع الصليب الأحمر يتسلم 14 أسيراً إسرائيلياً و3 أجانب من "حماس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت حركة "حماس"، اليوم (الأحد) أنها سلّمت 13 محتجزاً إسرائيلياً وثلاثة تايلانديين وروسياً واحداً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر يشكلون الدفعة الثالثة من الأسرى المتفق الإفراج عنهم ضمن اتفاق الهدنة بين "إسرائيل" و"حماس".

من جانبه، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان بأن 14 رهينة إسرائيلية و3 أجانب ممن تحتجزهم "حماس" في قطاع غزة سُلموا للصليب الأحمر، وففاً لـ"فرانس برس".

كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر يتسلم 14 أسيراً إسرائيلياً و3 أجانب من "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.