انت الان تتابع استحواذ لاعبي الهلال على التشكيلة المثالية للجولة الـ14 من منافسات دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 5:08 مساءً

كشفت شبكة الإحصائيات العالمية "سوفاسكور" ، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ14، من دوري روشن السعودي للمحترفين . واحتوت التشكيلة المثالية للجولة الـ14 على 4 لاعبين من الهلال، ولاعب واحد من النصر، الوحدة، الشباب، التعاون، الفتح، الطائي ، ضمك حيث جاءت على النحو التالي: حراسة المرمى: كيم سيونج جيو (الشباب) . خط الدفاع: محمد البريك (الهلال)، أندريه جوتا (التعاون)، فهد محمد الحربي (الفتح) . خط الوسط: برنارد مينساه (الطائي)، نكودو (ضمك)، ميشيل ديلغادو (الهلال)، مالكوم (الهلال) . خط الهجوم: كرستيانو رونالدو (النصر)، ميتروفيتش (الهلال)، اوديون ايغالو (الوحدة).

كانت هذه تفاصيل خبر استحواذ لاعبي الهلال على التشكيلة المثالية للجولة الـ14 من منافسات دوري روشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.