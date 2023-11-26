شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في 21 موقعًا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 21 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

مواقع تقديم الخدمات

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأحد، تقديم خدماتها للرجال في محافظة المويه، ومركز سديره، ومركز بحره، لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز قيا لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال والنساء في مؤسسة البريد السعودي لمدة يومين، وللرجال في مركز أبو راكة لمدة يوم، ويوم الثلاثاء للنساء في محافظة المويه، ومركز سديره، ومركز بحره ومركز عشيرة لمدة يومين لكل منهم، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مقر الخطوط العربية السعودية بجدة لمدة يوم. وتقوم الأحوال المدنية بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مجمع مدارس الفيصلية، ويوم الاثنين في مدرسة ابن رشد المتوسطة بمحافظة الحجرة، ويوم الأربعاء في مدرسة الأمام القرطبي بمحافظة قلوة، وللنساء في مدرسة متوسطة قلوة الأولى لمدة يومين لكل منهم.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) لمدة يوم واحد، ويوم الأربعاء في الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا) لمدة يومين.

كما تقدم الوحدة المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها للنساء اليوم في الكلية التقنية بنجران لمدة يوم، ويوم الأربعاء في مدرسة المتوسطة السادسة بالفيصلية لمدة يومين. وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء اليوم بمنطقة المدينة المنورة في محافظة العيص لمدة اسبوع، وفي منطقة حائل بمركز تربة لمدة أربعة أيام، وفي منطقة عسير بمركز العرين لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للرجال بمنطقة القصيم يوم الأربعاء في مقر إمارة منطقة القصيم لمدة يوم واحد. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.