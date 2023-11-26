شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ثقافية خلال الاحتفاء بأول وزير للإعلام في المملكة.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود، عميد كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن مبادرة الاحتفاء بأول وزير للإعلام في المملكة، جميل إبراهيم الحجيلان التي تنظمها الكلية الأربعاء المقبل تشمل عرضًا مرئيًا.

ويستعرض أبرز محطات حياته وتلك التي شغلها ومنها وزارة الإعلام وإسهاماته في الإعلام السعودي، إضافة إلى ندوة ثقافية خاصة تتناول سيرة معاليه، وعدد من الفعاليات المصاحبة.

كبار المسؤولين

وأوضح أن الاحتفاء بالأستاذ جميل الحجيلان ستتم في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الإعلام والفكر والثقافة والأدب، إلى جانب السلك الدبلوماسي لدى المملكة.

وسيوزع كتاب يتناول مسيرته إضافة إلى عدد من الفقرات المصاحبة.

كلية الإعلام والاتصال

وأعرب عن فخر كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بهذا الاحتفاء، إذ تعد الكلية المؤسسة الأكاديمية الرائدة في مجالها على المستويين المحلي والعربي بالنظر إلى جملة من المعطيات منها عدد طلابها الذين يتجاوزون 10 آلاف طالب وطالبة، وأكثر من 250 أستاذًا وأستاذة في مختلف الرتب العلمية على مدى 50 عامًا.

وأكد أنها الكيلة الأولى في المملكة التي تبنت منح درجة الدكتوراه للطلاب والطالبات في تخصصات الإعلام، فضلًا عن درجتي البكالوريوس والماجستير.

جميل إبراهيم الحجيلان- حساب جامعة الإمام بمنصة إكس

مسيرة العمل الإعلامي

وقال "بن سعود" إن كلية الإعلام والاتصال تعتز بمشاركتها في دعم مسيرة العمل الإعلامي الوطني، إذ أطلقت روزنامة الدبلومات العليا في الإعلام المتخصص وعددها 7 منها؛ دبلومات الإعلام السياسي، والإعلام السياحي، والإعلام الرياضي، والإعلام التربوي، والإعلام العسكري، والإعلام الاقتصادي، والإعلام الصحي.

ولفت إلى أنّ الكلية تعمل على إطلاق دبلوم عالٍ في الإعلام والذكاء الاصطناعي، كما أنها تبنت مؤخرًا إطلاق الدبلومات المتوسطة تبعًا لأقسام الكلية، مفيدًا أن الكلية تسعى من خلال هذه البرامج إلى رفع مستوى المعرفة العلمية والبحثية، وتعزيز سبل الإبداع والتفكير العلمي، وبناء قيادات إعلامية مبدعة، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات.