إتاحة الابتعاث لدراسة التخصصات التي تدعم القطاع غير الربحي والقطاع الوقفي

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عبر حسابه في منصة (X) ، إتاحة الدراسة في التخصصات التي تدعم القطاع غير الربحي والقطاع الوقفي، بهدف التطوير والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما كشف البرنامج أن ذلك يأتي سعيا لتنمية القدرات وتمكين الكفاءات وتحقيق الاكتفاء بالكوادر الوطنية في المشاريع النوعية لرؤية السعودية 2030.
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