شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الجوف تكثف حملات الإصحاح البيئي بدومة الجندل خلال الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل، حملات الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، وغطت حملات الإصحاح البيئي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023 أكثر من 6907 (كم2)، من خلال 4 فرق إصحاح بيئي متخصصة، مجهزة بـ13 آلية ومعدة و8 أجهزة للرش بالرذاذ.

رفع النفايات وأعمال المعالجة

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة رفعت 8909 أطنان من النفايات والمخلفات في الربع الثالث، مشيرًا إلى التخلص من كافة النفايات التي بلغ حجمها 2064 طنًا من خلال آلية الدفن الصحي.

كما تضمنت أعمال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري صيانة 9450 متر مربع من الأرصفة المتهالكة، وإزالة 1850 متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران، وسحب 26 سيارة تالفة من الشوارع والميادين، إلى جانب صيانة وتهيئة 33 ألف متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء.