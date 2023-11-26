انت الان تتابع طبيب أرجنتيني وعامل فلبيني يشهران إسلامهما بدعوى أبوعريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 نوفمبر 2023, 7:18 مساءً

أشهر طبيب من الجنسية الأرجنتينية وعامل فلبيني إسلامهما يوم أمس في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش التابعة لمنطقة جازان. وصرّح عضو المكتب، رئيس قسم الجاليات الدكتور إبراهيم بن علي النعمي أن اعتناقهما لدين الإسلام جاء من خلال الأنشطة والبرامج، والجولات الدعوية والمحاضرات التوعوية المتنوعة التي ينظمها المكتب لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بمختلف اللغات، مؤكدًا أن ما يبذله المكتب من جهود حثيثة كان له الأثر البالغ في اعتناق وإشهار الكثير من الجاليات بمختلف الجنسيات للدين الإسلامي. وأوضح "النعمي" أن المكتب لا يقتصر بإشهار إسلامهما فحسب، بل يمتد ذلك إلى متابعتهما لضمان ترسيخ مفهوم أركان الإسلام والإيمان معًا، وتأهيلهما ليكونا دعاة في بلادهما، مثمنًا اهتمام ولاة الأمر لما توليه من عناية لمكاتب ومراكز الدعوة خدمة للإسلام والمسلمين.

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب أرجنتيني وعامل فلبيني يشهران إسلامهما بدعوى أبوعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.