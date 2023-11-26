تراند اليوم : متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟.. بالفيديو: باحث "اقتصادي" يجيب

صحيفة الخليج 365: رد الباحث الاقتصادي إبراهيم الهندي، على سؤال مذيع برنامج "ياهلا":"متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم".

وقال خلال حلقة البرنامج المذاعة اليوم على قناة روتانا خليجية:" هذا سؤال جوهري، كل العالم والاقتصاديين يبحثون عن إجابة هذا السؤال".

وتابع:"إذا تأخذ أرباح من الشركة اشتري ولا تبيع، لأن في هذه الحالة أنت مستثمر لا تحتاج سعر السوق الذي يتحرك في السوق، هذا يحتاجه مضارب".

وتابع:" الشخص إذا يريد يكون مرة مستثمر ومرة مضارب، فإذا كانت الأسعار مرتفعة وممتازة يبيع لأنه يكون رابح، وإذا كانت الأسعار نازلة وممتازة للشراء والسعر العادل للشركة بناء على الأصول الموجودة في الشركة، فإذا صارت فوق سعرها العادل بكثير فيمكن ينزل سعرها العادل ويكون هناك ضغوط بيع عليها، وإذا صارت تحت أداء سعرها العادل يمكن ترفع".