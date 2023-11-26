بداية جادة وانتظام في الحضور لـ 6 ملايين طالب

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وأكد مديرو التعليم على نجاح عملية اكتمال التجهيزات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.
وأشاروا إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة 6.45 صباحا وبداية الحصة الأولى الساعة 7 صباحا.
وأشاروا إلى أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتضافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسن من نواتج التعلم.
بداية الفصل الدراسي الثاني:
- تطوير المناهج والخطط الدراسية.
- تحسين البيئة التعليمية في جميع المراحل.
- تأمين احتياج المدارس من التجهيزات.
- إكساب الطلبة المهارات والمعارف اللازمة.
- وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس.
- تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي.
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