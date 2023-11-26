بداية جادة وانتظام في الحضور لـ 6 ملايين طالب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في بداية جادة وانتظام في الحضور، شهدت المدارس بمختلف مراحلها الدراسية في المناطق كافة عودة نحو 6 ملايين طالب وطالبة بالتعليم الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي لمقاعدهم في بداية الفصل الدراسي الثاني، وسط منظومة من التجهيزات والخدمات التي أعدتها وزارة التعليم، حيث عملت على تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتحسين البيئة التعليمية في جميع المراحل وتأمين احتياج المدارس من التجهيزات المدرسية والمختبرات، وكافة الوسائل والتقنيات التربوية ومصادر التعلم الحديثة؛ للإسهام في إكساب الطلبة المهارات والمعارف اللازمة وتطوير العملية التعليمية ورفع مخرجاتها، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومتطلبات التنمية الوطنية.

وأكد مديرو التعليم على نجاح عملية اكتمال التجهيزات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.

وأشاروا إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة 6.45 صباحا وبداية الحصة الأولى الساعة 7 صباحا.

وأشاروا إلى أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتضافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسن من نواتج التعلم.

بداية الفصل الدراسي الثاني: