شكرا لقرائتكم خبر فعالية اجتماعية لتعريف 100 طفل يتيم بحقوقهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة حقوق الإنسان أمس فعالية تعريفية لـ100 طفل من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان»، تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، وذلك في نادي إنسان الاجتماعي، بحضور عدد من قيادات الهيئة وجمعية «إنسان».

واشتملت الفعالية على أركان تعريفية بحقوق الأطفال، إضافة إلى ألعاب حركية، وأركان للتلوين، وألعاب متنوعة للأطفال مثل: لعبة الكراسي، ورمي الحلقات، والبولينج، ولعبة الكرة والسلات.

وأعربت الجمعية عن شكرها لهيئة حقوق الإنسان على هذه المبادرة المجتمعية واختيارها أطفال إنسان؛ لتثقيفهم بحقوقهم التي كفلتها لهم الدولة، وتعزيز وحماية هذه الحقوق التي تأتي انطلاقا من توجه المملكة في توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وكفل النظام لجميع الأفراد الرعاية والحماية الشاملة، حيث اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل وتعزيزها وسن الأنظمة حيالها.

يذكر أن جمعية «إنسان» تسعى لتحقيق التكامل مع مختلف الجهات لما فيه خدمة الأيتام وتمكينهم وتحسين جودة حياتهم، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وإشراكهم في مختلف المناسبات لدمجهم في المجتمع وتوعيتهم وتأهيلهم في مختلف مسارات التمكين ليكونوا أعضاء نافعين لأنفسهم ومنتجين في مجتمعهم، وليسهموا بالنهضة التنموية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.