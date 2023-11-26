تطبيق التقنية الرقمية في طب الأسنان بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعيادات طب الأسنان، المؤتمر الأول في مجال طب الأسنان الرقمي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023م، ويجمع عددا من الاستشاريين والمختصين في المجال من مختلف أنحاء العالم. ويعد المؤتمر منصة للمناقشة الفعالة للأفكار والتجارب في مختلف الاتجاهات والتقنيات في مجال طب الأسنان الرقمي، وتعزيز الكفاءات القيادية لدى الممارسات من طالبات طب الأسنان، وأطباء الامتياز، والأطباء، ونشر الوعي حول أهمية استخدام وتطبيق التقنية الرقمية في طب الأسنان، والاستفادة من الخدمات المتوفرة في تمكين الممارسين لتعزيز صحة المجتمع. أجندة المؤتمر: 4 ورش عمل على محاور التحول الرقمي.

مستقبل طب الأسنان في ظل تحولات الذكاء الاصطناعي.

إدارة فرق العمل.

التحول لتحسين الممارسات الصحية.

استخدامات الميتافيرس، والتقنيات الحديثة.

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