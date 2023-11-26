تنسيق 136 حالة إخلاء جوي منذ بداية العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نسق تجمع الشرقية الصحي منذ بداية العام الحالي 2023م حتى الآن 136 حالة إخلاء جوي على مستوى المنطقة الشرقية، حيث تم استقبال 20 حالة من خارج المملكة ونقلها للمنطقة الشرقية، إضافة لنقل 3 حالات من المنطقة الشرقية إلى خارج المملكة. وشملت المستشفيات التابعة للتجمع والمستقبلة لحالات الإخلاء الجوي: مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الذي استقبل 37 حالة إخلاء جوي، ومجمع الدمام الطبي 22 حالة، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام 9 حالات، ومستشفى القطيف المركزي 3 حالات، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب 4 حالات، إضافة لمستشفى العيون التخصصي بالظهران الذي استقبل حالة واحدة فقط.

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