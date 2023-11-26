136 إخلاء جويا بالشرقية

وشملت المستشفيات التابعة للتجمع والمستقبلة لحالات الإخلاء الجوي: مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الذي استقبل 37 حالة إخلاء جوي، ومجمع الدمام الطبي 22 حالة، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام 9 حالات، ومستشفى القطيف المركزي 3 حالات، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب 4 حالات، إضافةً لمستشفى العيون التخصصي بالظهران الذي استقبل حالة واحدة فقط.
كما قام تجمع الشرقية الصحي بتنسيق 35 حالة إلى مستشفيات القطاع الخاص، و25 حالة إلى المستشفيات الحكومية الأخرى بالمنطقة.
يذكر أن إدارة المواعيد والإحالات الطبية بالتجمع تعمل بالتعاون مع إدارة الإخلاء الجوي في وزارة الصحة بتنسيق وترتيب نقل الحالات التي تحتاج لعملية الإخلاء سواءً من مطار القاعدة الجوية بالظهران أو مطار الملك فهد الدولي إلى المستشفى المستقبِل، أو من المستشفى المحوِّل إلى أحد المطارات المذكورة.
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